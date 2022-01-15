Роналду и Рэшфорд не попали в заявку «МЮ» на матч с «Астон Виллой», Магуайр – в запасе

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Астон Вилла премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

«Манчестер Юнайтед» назвал состав команды на матч против «Астон Виллы» в рамках чемпионата Англии.

Главный тренер манкунианцев Ральф Рангник с первых минут решил выпустить следующих футболистов: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Алекс Теллес, Неманя Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Энтони Эланга, Эдинсон Кавани.

Запасные: Дин Хендерсон, Том Хитон, Фил Джонс. Харри Магуайр, Джесси Лингард, Хуан Мата, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек.

Таким образом, в заявку команды на игру не попали Криштиану Роналду и Маркус Рэшфорд.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

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