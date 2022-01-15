Роналду и Рэшфорд не попали в заявку «МЮ» на матч с «Астон Виллой», Магуайр – в запасе

назвал состав команды на матч против в рамках чемпионата Англии.

Главный тренер манкунианцев Ральф Рангник с первых минут решил выпустить следующих футболистов: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Алекс Теллес, Неманя Матич, Фред, Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд, Энтони Эланга, Эдинсон Кавани.

Запасные: Дин Хендерсон, Том Хитон, Фил Джонс. Харри Магуайр, Джесси Лингард, Хуан Мата, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек.

Таким образом, в заявку команды на игру не попали и .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.