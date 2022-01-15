Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «МЮ» в гостях у «Астон Виллы»

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В субботу в 22-м туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится «Челси»«Манчестер Юнайтед» на выезде будет играть с «Астон Виллой»

В воскресенье «Ливерпуль» сыграет «Брентфордом», а «Тоттенхэм» встретится с «Арсеналом».

Матч «Бернли» – «Лестер» перенесен из-за ковида и травм у хозяев.

Чемпионат Англии

22-й тур

Манчестер Сити – Челси
Дата проведения
15 января, 15.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Норвич – Эвертон
Дата проведения
15 января, 18.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюкасл – Уотфорд
Дата проведения
15 января, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Саутгемптон
Дата проведения
15 января, 18.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
15 января, 20.30, «Вилла Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вест Хэм – Лидс
Дата проведения
16 января, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Ливерпуль – Брентфорд
Дата проведения
16 января, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Тоттенхэм – Арсенал
Дата проведения
16 января, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Кристал Пэлас 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
14 января, 23.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 69 Галлахер, 1:1 – 87, автогол Андерсен.
БрайтонСанчес, Велтман (Уэлбек, 73), Уэбстер, Берн, Кукурелья, Гросс (Марч, 73), Мак Аллистер, Лаллана (Лэмпти, 56), Модер, Троссард, Мопе.
Кристал ПэласБатленд, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Хьюз, Галлахер, Эзе, Олисе (Бентеке, 81), Эдуар (Матета, 66).
Предупреждения:
Эзе (44), Хьюз (61).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

В Англии клубы десятилетиями играли в Рождество. Переносить матчи на Boxing Day стали благодаря ученому, который ввел термин «палеолит»

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