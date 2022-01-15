Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «МЮ» в гостях у «Астон Виллы»

В субботу в 22-м туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится «Челси», «Манчестер Юнайтед» на выезде будет играть с «Астон Виллой».
В воскресенье «Ливерпуль» сыграет «Брентфордом», а «Тоттенхэм» встретится с «Арсеналом».
Матч «Бернли» – «Лестер» перенесен из-за ковида и травм у хозяев.
22-й тур
- Дата проведения
- 15 января, 15.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 января, 18.00, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 15 января, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 15 января, 18.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 15 января, 20.30, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 16 января, 17.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 16 января, 17.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 16 января, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 14 января, 23.00, «Фалмер»
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Брайтон –
Санчес, Велтман (Уэлбек, 73), Уэбстер, Берн, Кукурелья, Гросс (Марч, 73), Мак Аллистер, Лаллана (Лэмпти, 56), Модер, Троссард, Мопе.
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Кристал Пэлас –
Батленд, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Хьюз, Галлахер, Эзе, Олисе (Бентеке, 81), Эдуар (Матета, 66).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В Англии клубы десятилетиями играли в Рождество. Переносить матчи на Boxing Day стали благодаря ученому, который ввел термин «палеолит»