Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Челси», «МЮ» в гостях у «Астон Виллы»

В субботу в 22-м туре АПЛ встретится , на выезде будет играть с .

В воскресенье сыграет , а встретится с .

Матч «Бернли» – «Лестер» перенесен из-за ковида и травм у хозяев.

Чемпионат Англии

22-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

В Англии клубы десятилетиями играли в Рождество. Переносить матчи на Boxing Day стали благодаря ученому, который ввел термин «палеолит»