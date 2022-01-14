Гари Невилл: «Девушек в американском футболе используют, чтобы вызвать возбуждение у зрителей. Их рассматривают как сексуальный объект»

Бывший защитник вошел в число британских знаменитостей, призвавших включить мизогинию (или женоненавистничество) в список преступлений, совершаемых на почве ненависти.

Письмо с таким призывом, помимо Невилла, подписали актеры Майкл Шин и Колин Сэлмон, комики Джейсон Манфорд, Дэвид Баддиел, Иэн Стирлинг, писатель Питер Джукс и другие известные мужчины.

Открытое письмо адресовано Палате лордов. Его создание – инициатива Лейбористской партии.

«Lingerie Football League («Лига футбола в женском белье» – с англ.) заточена на то, чтобы вызвать сексуальное возбуждение у зрителей.

Она использует игроков, особенно молодых девушек, только начинающих заниматься футболом, ради людей, которые рассматривают их как сексуальный объект, а не как спортсменок», – сказал Невилл.

«Лига футбола в нижнем белье» – соревнование по американскому футболу, придуманное в 2013 году. Особенность игры заключается в том, что кроме защиты (шлем, наплечники, налокотники и наколенники) на девушках есть только бюстгальтер и трусы.

«Матч ТВ» покажет американский футбол в нижнем белье. Это скандальная лига, где не платят игрокам, а в контрактах прописывают «случайное обнажение»