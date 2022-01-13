Патрис Эвра: «Расизм есть везде. Мне бросали бананы и ухали, но это придало сил»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и сборной Франции Патрис Эвра высказался о расизме.

«Когда я впервые приехал в Италию, ко мне подошел мужчина, чтобы сфотографировать со своим ребенком. После фото ребенок потрогал меня. Он не понял и подумал, что я грязный.

Когда мне было 17 лет, люди бросали в меня бананы на стадионах. Издавали обезьяньи уханья каждый раз, когда я получал мяч. Ненавижу, когда меня называют жертвой, хотя я ею и являюсь.

Но это придало мне сил, и я стал еще лучше играть. Давайте не будем обманывать себя, расизм существует везде. Это социальное явление», – сказал Эвра.

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