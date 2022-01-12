Патрис Эвра: «В каждом клубе есть минимум 2 игрока-гея. Я играл с гомосексуалистами»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра высказался о гомосексуализме в футболе.

«Если в мире футбола говоришь, что ты гей, все кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал команде о гомосексуализме. Некоторые одноклубники сказали: «Это против моей религии. Если в этой раздевалке есть гомосексуалист, он должен уйти».

В тот момент я сказал: «Все заткнулись». Вы можете себе это представить? Я играл с футболистами, которые были гомосексуалистами. Один за другим они признавались мне в этом, потому что боялись говорить об этом иначе.

В каждом клубе есть как минимум два игрока с гомосексуальной ориентацией. Но в футбольном мире, если ты это сказал, то все кончено», – сказал Эвра.