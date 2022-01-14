Директор «Спартака» Каттани о форварде: «Холанд, Влахович – нереально. Дальше идут еще несколько, а потом – Николсон»

Спортивный директор «Спартака» высказался о трансфере форвард сборной Ямайки Шамара Николсона.

«Покупка Николсона – это риск, но я на него пошел, потому что учел особенности трансферного рынка. Если ждать развития трансферной компании, то этот игрок мог бы вырасти в цене в 2 раза.

Посмотрите, сколько стоят нападающие в январе – очень дорого. Да, теперь 9 легионеров, но поверьте, что за покупкой Николсона есть определенная стратегия.

«Спартак» нуждался в бомбардире. Но это сложно: есть 20 команд, которым нужен нападающих. А форвардов, доступных зимой, условно три. Смотрим, кого можно взять: Холанд, Влахович – нереально. Дальше идут еще несколько человек, а потом – Николсон.

Спрашивал ли я мнение Камоцци? Да. Также я спрашивал мнение у Леонида Федуна. Франко один из главных советников по поиску игроков для «Спартака», он работает на клуб», – сказал Каттани.

Потерял отца в 15 (застрелили на стадионе), кумир – Златан, уже бывал в России. Это ямайский новичок «Спартака»

«Спартак» вернется на ведущие позиции». Первое интервью нового спортивного директора, перешедшего из «ПСЖ»