Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки на матчи отбора ЧМ-2022, чтобы лучше адаптироваться в «Спартаке»

Новичок отказался от вызова в сборную Ямайки на предстоящие матчи отбора ЧМ-2022, пишет Jamaica Star.

24-летний форвард отклонил приглашение, поступившее от Федерации футбола Ямайки, и не поедет на матчи против Мексики, Панамы и Коста-Рики.

Николсон объяснил свое решение тем, что ему требуется больше времени на адаптацию в «Спартаке».

В этом сезоне нападающий провел 17 матчей в бельгийском чемпионате за «Шарлеруа», забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

Сборная Ямайки с 7 очками занимает 6-е место из восьми в таблице отбора ЧМ-2022 в Северной Америке. Лидирует Канада, набравшая 16 баллов. Отставание Ямайки от третьей строчки, дающей право на участие в турнире, – 7 очков.