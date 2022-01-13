Директор «Спартака» Каттани: «Команда будет побеждать. Это как в серфинге – надо поймать волну. У клуба лучшие болельщики и решительное руководство»

Новый спортивный директор сказал, что перешел на работу в московский клуб не ради власти.

– Основной момент, который привлек вас в «Спартаке» – это должность спортивного директора?

– Нет, абсолютно нет. Дело не в полномочиях. Мне кажется, я показал, каков я есть. Я не решаю, а предлагаю варианты решений. Тут не идет речи ни о какой личной жажде власти. Дело в развитии.

«Спартаку» не всегда везло в последние годы. Это большой клуб с лучшими болельщиками, с решительным руководством.

Команда будет побеждать. Это как в серфинге – идет волна, и нужно ее вовремя поймать. Выбрать правильный момент.

Я еще раз хочу подчеркнуть особенность этого клуба, он будет побеждать. Из «ПСЖ» я ушел не потому, что хотел власти. Скажу честно: предложения я получаю каждый год. Но пока я всегда делал правильный выбор. Надеюсь, что и это решение окажется верным.

Да, я сказал, что приехал не командовать, а предлагать варианты решения проблем. Но это не значит, что я хочу спрятаться от ответственности. Вы увидите: когда придет время, я возьму ответственность на себя.

Но я не владелец, а сотрудник клуба. Моя задача – помогать. Возможно, с моей помощью получится сделать то, что до вчерашнего дня было невозможным. Потому что у меня другие компетенции, другой опыт, другие подходы к работе.

Я не намерен уходить от ответственности. И вы это увидите. Приведу пример. Мы будем с вами больше общаться не после побед, а после поражений. Я не собираюсь прятаться. Но во всем должен быть баланс, – сказал Каттани.

«Спартак» вернется на ведущие позиции. Меня убедила решительность руководства». Первое интервью спортивного директора «Спартака», перешедшего из «ПСЖ»