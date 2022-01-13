Директор «Спартака» Каттани: «В России сложно формировать команду из игроков топ-лиг – будут проблемы с мотивацией. Мозес – исключение, подтверждающее правило»

Спортивный директор «Спартака» высказался о трансферной политике в России.

– Какие рынки наиболее актуальны для России и почему?

– Я прекрасно знаю ответ на этот вопрос. Но озвучивать его будет контрпродуктивно. Если я назову какую-то страну – к примеру, Грецию, – на следующий день все футболисты оттуда будут стоить для «Спартака» больше. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос.

Но есть базовый принцип, который один из игроков «Спартака» опроверг. Если мы берем игрока из очень конкурентного чемпионата, то у него могут возникнуть проблемы на уровне мотивации. У нас в команде есть фантастический игрок – Мозес. Он пришел из чемпионата Англии, всегда показывал высокое качество. Это исключение, которое подтверждает правило.

В России очень сложно сформировать команду из футболистов из топ-лиг, потому что в такой команде будут проблемы с мотивацией. Нужно подобрать подходящее сочетание опыта, полученного в чемпионатах топ-уровня, а также игроков, которые приедут с огромной мотивацией.

Вероятно, у них не окажется изысканной техники, и над этим нужно будет работать, но им будет что доказывать, – сказал Каттани.

«Спартак» вернется на ведущие позиции. Меня убедила решительность руководства». Первое интервью спортивного директора «Спартака», перешедшего из «ПСЖ»