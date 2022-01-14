Борис Игнатьев: «У нас слишком много легионеров. Куда стремиться нашим парням? Сборная продолжит деградировать»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев выступил против возможного смягчения лимита на легионеров в .

«Не вижу в этом решении никакой логики и здравого смысла. Хотели сделать как лучше, а получилось как всегда. Зачем? Что это изменение под собой несет? Ничего. У нас решения принимаются лишь бы их просто принять, без цели улучшить качество отечественного футбола. Мы должны открывать окна и возможности для своих ребят, а не для иностранцев. Не верю, что после такого решения может стать лучше. Это невозможно.

Я считаю, у нас слишком много легионеров. Привозить их, чтобы они просто были? Не вижу смысла. Не сможем мы купить 13 хороших, как бы ни хотелось. А значит пострадает работа в школах. Что им-то тогда делать? Куда им стремиться, если можно привезти 13 иностранцев? Впоследствии ведь будет страдать именно наша молодежь, надежда сборной.

Ну будут наши парни и дальше сидеть в запасе. Но мы же хотим видеть наш футбол в новом обличии. Хотим видеть достойные и качественные выступления сборной России. А как это возможно, если мы хотим хорошо, а делаем все наоборот? Какой результат ждать, если у своих не будет игровой практики и играть в составе будет просто некому?

Богатые клубы, может, что-то и выиграют при таком лимите, а вот национальная сборная продолжит деградировать. Мы уже видим, что выступления сборной не соответствуют запросам и желаниям. На чудо надеяться нельзя, но при таких решениях только оно и может дать нам новые таланты», – сказал Игнатьев.

Лимит на легионеров могут изменить: 12 (или 13) иностранцев, бонусы тем, кто доверяет молодым россиянам