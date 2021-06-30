Станислав Черчесов: «Лимит нужен. Причина неудач российских клубов – в уровне легионеров»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

– Вас чуть ли не каждую пресс-конференцию спрашивали про лимит на легионеров. Вы как тренер сборной говорили, что он вам нужен. Сейчас, когда вам уже не нужно искать и готовить игроков в национальную сборную, как вы ответите на этот вопрос?

– Ничего не изменилось. Когда работал в «Динамо» в 2015-м, тоже говорил, что лимит необходим. Давайте сделаем «10+15», посмотрим, как это работает, а потом будем регулировать – превращать эти 10 в 8 или наоборот в 12. Потому что лимит на легионеров все-таки нужен.

И не надо думать, что в нем причина неудач российских клубов. Причина – в уровне легионеров, которых приглашают. Посмотрите, есть клубы, которые из 8 легионеров используют половину.

Возникает вопрос – а остальных четырех вы зачем брали? Они должны делать команду сильнее, у вас всего восемь легионерских мест, но вы все равно купили игроков на скамейку? Зачем? А если все открыть? Вы 20 легионеров купите на скамейку?

Есть три принципиальных момента: игрока надо отобрать, игрока надо тренировать, и с игрока надо требовать. Все. Дальше неважно, какой он национальности – легионер, россиянин или инопланетянин. Если эти три фактора работают, у тебя появляется конкурентоспособная команда, – сказал Черчесов.