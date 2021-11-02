Кутепов о российском футболе: «Дело не только в лимите. На зарплату влияет качество футболиста в первую очередь»

Защитник высказался о российском футболе и лимите на легионеров.

– Ты рассказывал про стажировку в Голландии, куда ездил из академии Коноплева: «От нас ждали не результатов, а ярких действий. Например, если бы я последним стал обыгрывать нападающего между, никто не был бы против – наоборот, оценили бы». В России не так?

– У нас с самого детства забивают голову тем, чтобы не ошибались. Иначе начинают ругать. И у меня были такие тренеры в карьере. В Голландии все по-другому. Полная свобода действий, карт-бланш. Ты не загнан в рамки – лишь бы только не наорали.

– Это та проблема, о которой говорил Карпин после Хорватии? Вряд ли же эти страхи проявляются только в главной сборной.

– Вполне возможно. Будем откровенны, у нас не выстроена система детских школ. Понятно, в Москве есть академии «Спартака», «Динамо», ЦСКА. А если выехать на периферию – какая там система? «Краснодар» если только.

Я не про то, что не нужно отменять лимит. Но важен комплексный подход, начиная с детских школ. Чтобы уже там закладывались футбольные знания и техника, чтобы дети росли и постепенно становились сильнее, чем наше поколение в их возрасте. Тогда через какое-то время мы получим результат.

Брать опыт из-за границы, поднимать зарплаты детским тренерам. Где-то в провинции тренер работает за семь тысяч рублей. Разве за эти деньги он сможет вкладывать в ребят максимум? Нет, конечно.

– Про лимит: отменять его не надо?

– Может, и нужно. Но еще раз, дело не только в этом. В других странах есть лимит, и это не создает им проблем. Мы же с вами про сборную говорили – что для нее поменяется? За год все вдруг начнут расти, а через год получим команду, которая будет всех рвать и метать? Сомневаюсь.

– Логика такая: российские игроки сейчас получают миллионы евро только потому, что есть паспорт.

– Ну да, выгоднее привезти легионера и платить ему столько же. При этом не факт, что он будет сильнее. Считаю, на зарплату в первую очередь влияет качество футболиста. Если ты хороший игрок, ты будешь востребован вне зависимости от паспорта, – сказал Кутепов.