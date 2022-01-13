Роналду о возрасте: «Чувствую себя на 30. Хочу понять, буду ли играть до 40-42. Но главное – получать удовольствие»

Нападающий поделился планами на оставшуюся часть карьеры.

«Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я внимательно забочусь о своем теле и о своем разуме. Недавно я понял, что после 33 лет тело может решать любые задачи, если это необходимо, но настоящая битва – это битва разума.

Самым сложным становится пройти через многие трудности, сосредоточившись лишь на одной цели – оставаться на высоком уровне. Именно этим я и занимаюсь в последние годы. Я больше работаю над своим разумом. Я знаю, что мое тело справится с тем, что я ему предложу, потому что я с большим уважением отношусь к нему и прислушиваюсь к его сигналам.

В жизни должны быть разные важные моменты, и хорошие, и плохие, но после падения у тебя должны быть силы подняться.

Я счастлив, я хочу оставаться в футболе и хочу посмотреть, к чему это приведет. Я хочу понять, буду ли я играть до 40, 41, 42 лет. Но главное – моей ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего», – сказал 36-летний Роналду.

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