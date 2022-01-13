Криштиану Роналду: «Рангник многое изменил в «МЮ». Ему нужно время, чтобы донести идеи»

Форвард прокомментировал работу тренера .

«Он приехал пять недель назад и многое изменил. Но ему нужно время, чтобы донести идеи до игроков.

На это нужно время. Однако я верю, что он хорошо выполнит работу. Мы знаем, что играем не в самый лучший футбол, но у нас много матчей, чтобы улучшить ситуацию.

Думаю, что с его приходом в некоторых моментах мы стали играть лучше, но нужно время. Не так-то просто изменить менталитет игроков и то, как они играют, культуру, систему. Я верю, что он проделает хорошую работу», – сказал 36-летний португалец.

«МЮ» занимает 7-е место в таблице, набрав 31 очков за 19 матчей.

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