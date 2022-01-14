Переход Лукаку в «Челси» – самый дорогой международный трансфер в 2021-м. Санчо в «МЮ» – 2-й, Хакими в «ПСЖ» – 3-й

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ФИФА представила отчет о трансферах в мировом футболе за 2021 год.

Не раскрывая затраченных клубами сумм, организация показала топ-10 самых дорогих сделок прошлого года. Стоит заметить, что в этом отчете представлены лишь трансферы между клубами из разных стран.

1. Ромелу Лукаку («Интер» / «Челси»);

2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд / «Манчестер Юнайтед»);

3. Ашраф Хакими («Интер» / «ПСЖ»);

4. Рафаэль Варан («Реал» / «Манчестер Юнайтед»);

5. Тэмми Абрахам («Челси» / «Рома»);

6. Ибраима Конате («РБ Лейпциг» / «Ливерпуль»);

7. Мартин Эдегор («Реал» / «Арсенал»);

8. Амад Диалло («Аталанта» / «Манчестер Юнайтед»);

9. Эдуардо Камавинга («Ренн» / «Реал»);

10. Брайан Хиль («Севилья» / «Тоттенхэм»).

ФИФА отмечает, что на эти 10 сделок было потрачено почти 15% от общей суммы трансферов в 2021 году.

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