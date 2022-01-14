Переход Лукаку в «Челси» – самый дорогой международный трансфер в 2021-м. Санчо в «МЮ» – 2-й, Хакими в «ПСЖ» – 3-й

ФИФА представила отчет о трансферах в мировом футболе за 2021 год.
Не раскрывая затраченных клубами сумм, организация показала топ-10 самых дорогих сделок прошлого года. Стоит заметить, что в этом отчете представлены лишь трансферы между клубами из разных стран.
1. Ромелу Лукаку («Интер» / «Челси»);
2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд / «Манчестер Юнайтед»);
3. Ашраф Хакими («Интер» / «ПСЖ»);
4. Рафаэль Варан («Реал» / «Манчестер Юнайтед»);
5. Тэмми Абрахам («Челси» / «Рома»);
6. Ибраима Конате («РБ Лейпциг» / «Ливерпуль»);
7. Мартин Эдегор («Реал» / «Арсенал»);
8. Амад Диалло («Аталанта» / «Манчестер Юнайтед»);
9. Эдуардо Камавинга («Ренн» / «Реал»);
10. Брайан Хиль («Севилья» / «Тоттенхэм»).
ФИФА отмечает, что на эти 10 сделок было потрачено почти 15% от общей суммы трансферов в 2021 году.