Переход Лукаку в «Челси» – самый дорогой международный трансфер в 2021-м. Санчо в «МЮ» – 2-й, Хакими в «ПСЖ» – 3-й

ФИФА представила отчет о трансферах в мировом футболе за 2021 год.

Не раскрывая затраченных клубами сумм, организация показала топ-10 самых дорогих сделок прошлого года. Стоит заметить, что в этом отчете представлены лишь трансферы между клубами из разных стран.

1. Ромелу Лукаку («Интер» / «Челси»);

2. Джейдон Санчо ( Дортмунд / «Манчестер Юнайтед»);

3. Ашраф Хакими («Интер» / «ПСЖ»);

4. Рафаэль Варан («Реал» / «Манчестер Юнайтед»);

5. Тэмми Абрахам ( / «Рома»);

6. Ибраима Конате («РБ Лейпциг» / );

7. Мартин Эдегор («Реал» / «Арсенал»);

8. Амад Диалло («Аталанта» / );

9. Эдуардо Камавинга («Ренн» / );

10. Брайан Хиль («Севилья» / «Тоттенхэм»).

ФИФА отмечает, что на эти 10 сделок было потрачено почти 15% от общей суммы трансферов в 2021 году.