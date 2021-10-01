У «Ман Сити» самый дорогой состав в топ-5 лиг, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 4-я, «ПСЖ» – 8-й (CIES)

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг команд из топ-5 лиг Европы, обладающих самыми дорогими составами.
Работа была проведена с использованием специального алгоритма, созданного организацией. Значения актуальны по состоянию на 1 октября, футболисты, находящиеся в аренде, не учитываются.
По итогам подсчетов три первых места в списке заняли клубы из АПЛ: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Первая двадцатка выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити» (Англия) – 1,280 млрд евро;
2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1,214 млрд евро;
3. «Челси» (Англия) – 946 млн евро;
4. «Барселона» (Испания) – 896 млн евро;
5. «Бавария» (Германия) – 890 млн евро;
6. «Ливерпуль» (Англия) – 868 млн евро;
7. «Реал» (Испания) – 846 млн евро;
8. «ПСЖ» (Франция) – 808 млн евро;
9. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 687 млн евро;
10. «Атлетико» (Испания) – 662 млн евро;
11. «Ювентус» (Италия) – 618 млн евро;
12. «Лейпциг» (Германия) – 590 млн евро;
13. «Тоттенхэм» (Англия) – 586 млн евро;
14. «Арсенал» (Англия) – 563 млн евро;
15. «Байер» (Германия) – 537 млн евро;
16. «Лестер» (Англия) – 480 млн евро;
17. «Интер» (Италия) – 469 млн евро;
18. «Милан» (Италия) – 434 млн евро;
19. «Севилья» (Испания) – 425 млн евро;
20. «Рома» (Италия) – 415 млн евро.