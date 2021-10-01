У «Ман Сити» самый дорогой состав в топ-5 лиг, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 4-я, «ПСЖ» – 8-й (CIES)

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Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг команд из топ-5 лиг Европы, обладающих самыми дорогими составами.

Работа была проведена с использованием специального алгоритма, созданного организацией. Значения актуальны по состоянию на 1 октября, футболисты, находящиеся в аренде, не учитываются.

По итогам подсчетов три первых места в списке заняли клубы из АПЛ: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Первая двадцатка выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» (Англия) – 1,280 млрд евро;

2. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 1,214 млрд евро;

3. «Челси» (Англия) – 946 млн евро;

4. «Барселона» (Испания) – 896 млн евро;

5. «Бавария» (Германия) – 890 млн евро;

6. «Ливерпуль» (Англия) – 868 млн евро;

7. «Реал» (Испания) – 846 млн евро;

8. «ПСЖ» (Франция) – 808 млн евро;

9. «Боруссия» Дортмунд (Германия) – 687 млн евро;

10. «Атлетико» (Испания) – 662 млн евро;

11. «Ювентус» (Италия) – 618 млн евро;

12. «Лейпциг» (Германия) – 590 млн евро;

13. «Тоттенхэм» (Англия) – 586 млн евро;

14. «Арсенал» (Англия) – 563 млн евро;

15. «Байер» (Германия) – 537 млн евро;

16. «Лестер» (Англия) – 480 млн евро;

17. «Интер» (Италия) – 469 млн евро;

18. «Милан» (Италия) – 434 млн евро;

19. «Севилья» (Испания) – 425 млн евро;

20. «Рома» (Италия) – 415 млн евро.

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