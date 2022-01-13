Пике о класико: «Проигрывать «Реалу» больно, но «Барса» уходит с высоко поднятой головой. Мы играли очень хорошо»

Защитник «Барселоны» высказался о поражении от в полуфинале Суперкубка Испании (2:3).

«Я думаю, что мы играли очень хорошо, но мы не выиграли. Это не тот результат, которого мы ждали. Проигрывать «Реалу» больно, но мы становимся ближе к победам Нам нужен решающий шаг.

Мы рисковали, шли в атаку, но они перехватывали мяч, выходили в контратаки большим количеством игроков и забивали.

Бороться с «Реалом» так, как это делали мы – значит уйти с высоко поднятой головой.

Команду в этом матче немного застали врасплох, но, несмотря на это, мы играли на очень высоком уровне. Вернувшиеся игроки сыграли очень хорошо», – сказал Пике Movistar.