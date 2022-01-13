Фарке возглавил «Краснодар»

объявил о назначении главным тренером.

С 45-летним немецким специалистом подписан контракт до середины 2024 года.

Его ассистентом в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, тренерский штаб также пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Последним клубом Фарке был «Норвич», откуда он был уволен в начале ноября прошлого года. Немец проработал там более четырех лет и дважды выводил команду в АПЛ из Чемпионшипа.

Фарке также тренировал вторую команду «Боруссии» Дортмунд в третьей Бундеслиге Германии.

Пост главного тренера «Краснодара» стал вакантным после отставки Виктора Гончаренко, которая случилась 5 января. После 18 туров РПЛ клуб идет на 5-м месте в таблице, набрав 29 очков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)

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