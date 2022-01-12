Черданцев о Фарке: «Краснодар» в тупике. Жаль. Только лимит на иностранных тренеров спасет лигу от таких сумасбродных решений»

Комментатор высказался о возможном назначении на пост тренера .

«Краснодар» в тупике. Жаль. Хороший вырисовывался клуб. Только качественный лимит на иностранных тренеров спасет лигу от таких сумасбродных решений. Назначение очередного ноунейма, установившего рекорд по количеству поражений со своим предыдущим клубом, это хлесткий шлепок по отечественной тренерской школе (Гончаренко, конечно, исконно наш тренер). При всей справедливой критике она этого не заслуживает.

На данный момент почти во всех наших ведущих клубах кроме «Зенита» («Динамо», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар») работают иностранные тренеры, ничего не добившиеся в своей карьере. Еще и ЦСКА хотел поменять Березуцкого на Николича.

Надо с этим что-то делать. Это неправильно», – написал Черданцев.