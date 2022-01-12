Алонсо подписал с «Краснодаром» контракт до 2025 года. О трансфере объявили 7 января

Защитник Хуниор Алонсо стал футболистом «Краснодара», перейдя из «Атлетико Минейро».
Сегодня футболист сборной Парагвая подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2025 года. Выступать он будет под 12-м номером.
Следует отметить, что о переходе «Краснодар» объявил еще 7 января.
Сообщалось, что трансфер 28-летнего футболиста обошелся команде в 8+2 млн евро.
Хуниор Алонсо – наш парень 💪 Официально!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 12, 2022
Сегодня парагвайский защитник подписал личный контракт с «Краснодаром», который будет действителен до 30 июня 2025 года.
Welcome, @junior_alonso4 🐮🙌 pic.twitter.com/FaliuAgmfc