Алонсо подписал с «Краснодаром» контракт до 2025 года. О трансфере объявили 7 января

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Защитник Хуниор Алонсо стал футболистом «Краснодара», перейдя из «Атлетико Минейро».

Сегодня футболист сборной Парагвая подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2025 года. Выступать он будет под 12-м номером.

Следует отметить, что о переходе «Краснодар» объявил еще 7 января.

Сообщалось, что трансфер 28-летнего футболиста обошелся команде в 8+2 млн евро.

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