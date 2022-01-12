Переговоры «Краснодара» с Фарке – в финальной стадии. Экс-тренеру «Норвича» предложен контракт до 2024-го

Теги премьер-лига Россия Краснодар Даниэль Фарке Футбол

Бывший главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке близок к тому, чтобы возглавить «Краснодар».

Переговоры клуба со специалистом находятся в финальной стадии. Немец может начать работу с командой на сборе в Дубае. 

Журналист Патрик Бергер отмечает, что 45-летнему тренеру предложили контракт до 2024 года.

Из «Норвича» Фарке был уволен в начале ноября прошлого года. Он проработал в клубе более четырех лет и дважды выводил его в АПЛ из Чемпионшипа.

Пост главного тренера «Краснодара» стал вакантным после отставки Виктора Гончаренко, которая случилась 5 января. После 18 туров РПЛ клуб идет на 5-м месте в таблице, набрав 29 очков. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные