Переговоры «Краснодара» с Фарке – в финальной стадии. Экс-тренеру «Норвича» предложен контракт до 2024-го

Бывший главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке близок к тому, чтобы возглавить «Краснодар».
Переговоры клуба со специалистом находятся в финальной стадии. Немец может начать работу с командой на сборе в Дубае.
Журналист Патрик Бергер отмечает, что 45-летнему тренеру предложили контракт до 2024 года.
Из «Норвича» Фарке был уволен в начале ноября прошлого года. Он проработал в клубе более четырех лет и дважды выводил его в АПЛ из Чемпионшипа.
Пост главного тренера «Краснодара» стал вакантным после отставки Виктора Гончаренко, которая случилась 5 января. После 18 туров РПЛ клуб идет на 5-м месте в таблице, набрав 29 очков.