Люк де Йонг забил за «Барселону» в 3-м матче подряд – «Реалу». До этого у него 8 игр подряд не было голов

встречается с (1:1, первый тайм) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

На 41-й минуте мяч защитник мадридцев , прерывая прострел вингера с левого фланга, попал в форварда «блауграны» Люка де Йонга. Мяч от нидерландца отскочил в штангу и влетел в ворота Тибо Куртуа.

31-летний нападающий отметился голом в третьем матче подряд. Ранее он забил «Мальорке» (1:0) и «Гранаде» (1:1) в .

До этого де Йонг не забивал во всех турнирах 8 игр подряд.

Подробно со статистикой де Йонга можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Реал». 1:1 – Люк де Йонг ответил на гол Винисиуса! Онлайн-трансляция