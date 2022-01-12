Люк де Йонг забил за «Барселону» в 3-м матче подряд – «Реалу». До этого у него 8 игр подряд не было голов

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Люк де Йонг Эдер Милитао Усман Дембеле Футбол

«Барселона» встречается с «Реалом» (1:1, первый тайм) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.

На 41-й минуте мяч защитник мадридцев Эдер Милитао, прерывая прострел вингера Усмана Дембеле с левого фланга, попал в форварда «блауграны» Люка де Йонга. Мяч от нидерландца отскочил в штангу и влетел в ворота Тибо Куртуа.

31-летний нападающий отметился голом в третьем матче подряд. Ранее он забил «Мальорке» (1:0) и «Гранаде» (1:1) в Ла Лиге.

До этого де Йонг не забивал во всех турнирах 8 игр подряд.

Подробно со статистикой де Йонга можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Реал». 1:1 – Люк де Йонг ответил на гол Винисиуса! Онлайн-трансляция

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