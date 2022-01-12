Люк де Йонг забил за «Барселону» в 3-м матче подряд – «Реалу». До этого у него 8 игр подряд не было голов

«Барселона» встречается с «Реалом» (1:1, первый тайм) в полуфинальном матче Суперкубка Испании.
На 41-й минуте мяч защитник мадридцев Эдер Милитао, прерывая прострел вингера Усмана Дембеле с левого фланга, попал в форварда «блауграны» Люка де Йонга. Мяч от нидерландца отскочил в штангу и влетел в ворота Тибо Куртуа.
31-летний нападающий отметился голом в третьем матче подряд. Ранее он забил «Мальорке» (1:0) и «Гранаде» (1:1) в Ла Лиге.
До этого де Йонг не забивал во всех турнирах 8 игр подряд.
Подробно со статистикой де Йонга можно ознакомиться здесь.
«Барселона» – «Реал». 1:1 – Люк де Йонг ответил на гол Винисиуса! Онлайн-трансляция