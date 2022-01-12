Лапорта перед класико: «Лучший матч мира. Уважаю «Реал», но пора показать, что «Барса» вернулась»

Президент «Барселоны» высказался перед полуфинальным матчем Суперкубка Испании против .

«Мы собираемся сыграть в лучшем матче мира. У нас есть сильная, талантливая молодежь, а также опытные игроки. И сейчас подходящее время для того, чтобы эти футболисты показали: «Барса» вернулась.

То, что Араухо играет, заслуживает уважения. И радует то, что на поле смог выйти . Клуб хорошо сработал. Ферран – амбициозный игрок, укрепивший команду. Он хочет показать, насколько он хорош, я увидел его страсть во время перелета. Мы все приятно взволнованы и надеемся, что он проведет хороший матч.

Я уважаю нашего соперника, но также уверен в нашей команде и в том, что она хочет добиться победы. У нас много футболистов, познавших вкус побед в таких матчах, но также есть и молодежь, пока не понимающая, что значит победа в класико, и стремящаяся это узнать.

Сезон мы начали не лучшим образом. У нас произошла смена тренера, и пришел , много знающий о футболе. Очень здорово, что наш воспитанник стал тренером. Он лучший тренер из возможных, и мы стараемся удовлетворить все его потребности. Он вселяет в команду уверенность.

Мы стараемся укрепить состав. Мы подписали Дани Алвеса, работаем над другими сделками. Что касается Мораты, то чем больше футболистов, способных забивать голы, у нас будет, тем лучше, потому что забитых мячей нам не хватает», – сказал Лапорта Vamos.

«Барселона» – «Реал». Торрес, Бензема, Винисиус и Дани Алвес играют. Онлайн-трансляция