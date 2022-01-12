Матч Мали хотели возобновить через 40 минут после досрочного финального свистка. Тунис отказался выходить на поле

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Матч Кубка Африки между сборными Туниса и Мали (0:1) завершился преждевременно – главный арбитр матча Дженни Сиказве дал финальный свисток после 89 минут и 49 секунд игрового времени.

Спустя 20 минут после конца игры представители Конфедерации африканского футбола прервали пресс-конференцию главного тренера команды Мали Мохамеда Магассубы и объявили о том, что матч будет возобновлен с целью доиграть три минуты.

Встреча должна была возобновиться спустя 40 минут после свистка, однако футболисты Туниса, в отличие от соперников, отказались выходить на поле. Судьи и команда Мали выждали необходимое время, и финальный свисток был дан в третий раз.

Матч Тунис – Мали закончился на отметке 89:49 по решению судьи. Изначально он дал финальный свисток на 85-й минуте

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