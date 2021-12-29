В ЦСКА могут сменить модель управления клубом. Возможно, придет новый гендиректор

Государственная корпорация ВЭБ.РФ, владеющая контрольным пакетом акций , планирует внести изменения в работе менеджмента клуба.

«Было принято решение о радикальной смене принципов работы ЦСКА. Главная задача — настроить эффективную систему управления и привлечь для этого классных спецов. И по спортивной части тоже.

За основу возьмут лучший международный опыт от консультантов из глобальных компаний — плюс модель, которую последние два года реализуют их друзья из «Динамо». Это, к примеру, создание правления клуба и наем опытных работников.

В том числе, спортивного директора с широкими полномочиями — как у Бувача (спортивного директора «Динамо» – прим. Sports.ru). А пока текущий менеджмент ЦСКА подготовил приемлемый анализ игры команды и удовлетворительный план дальнейших действий.

В результате, по решению совета директоров будет создана новая стратегия развития по всем направлениям: спортивному, коммерческому, финансовому и по академии. Однако все это невозможно исполнить без внесения кардинальных изменений в базовые документы клуба — акционерное соглашение и устав.

Предыдущая модель управления, при которой полный контроль за всеми решениями в ЦСКА оставался в руках старой команды — была признана ВЭБом неэффективной. Важно, что с момента появления ВЭБа в составе акционеров клуба полностью сохранилась как команда менеджеров, так и система управления. Однако пришло время что-то менять.

Исходя из этого, ВЭБ обратился к совету директоров ЦСКА с просьбой созвать внеочередное общее собрание акционеров и оно никак не может пройти раньше второй половины февраля. В повестке: утверждение обновленного устава и избрание нового генерального директора.

Теоретически, в случае удачной зимней трансферной кампании и качественной подготовки ко второй части сезона, им может остаться действующий управленец Бабаев. Но для этого ему придется очень хорошо потрудиться», – написал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов.