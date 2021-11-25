«ПСЖ» может разрешить Почеттино уйти в «МЮ» после сезона. Маурисио – приоритет для «Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона, сообщает Goal.com.
В начале недели «МЮ» и «ПСЖ» пообщались через посредников. Парижане дали понять, что не позволят тренеру уйти из клуба сейчас.
Тем не менее французский клуб открыт для переговоров по окончании сезона и может позволить аргентинцу возглавить манкунианцев летом.
Отмечается, что Почеттино – приоритетный вариант «Юнайтед» на позицию главного тренера.
Временным тренером «МЮ» до конца сезона должен вскоре стать руководитель спортивного блока «Локомотива» Ральф Рангник.