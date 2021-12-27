Андрей Аршавин: «Я за отмену лимита. Но в один момент это сделать невозможно, учитывая ситуацию в стране»

Директор департамента по развитию молодежного футбола рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров.

– Кажется, что сейчас у футбола России есть единственный правильный путь – создать комфортные условия для молодежи. Время, когда клубы поднимались за счет безумных денежных трат, подходит к концу?

– Нужно смотреть. Понятно, что мы еще не можем соперничать с пятью ведущими странами в плане финансов. Нам нужно искать ресурсы внутри себя, внутри каждого клуба. Мне кажется, топ-команды морально не готовы изменить свою философию и стать своего рода перевалочным пунктом для европейских топов. Чтобы покупать молодых, «обкатывать» их и продавать. Все равно менталитет лучших клубов – собирать сильнейших и выигрывать.

– Лимит на легионеров в этом плане мешает или помогает?

– Несмотря на то, что я возглавляю академию, все равно считаю, что в команде должна быть здоровая конкуренция. Я за естественный отбор и, конечно же, отмену лимита. Но, понимая сложившуюся в нашей стране ситуацию, вижу, что в один момент это сделать невозможно. Думаю, постепенное смягчение лимита поможет сдвинуться в нужном направлении, – сказал Аршавин.