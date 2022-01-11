«Спартак» хочет снизить сумму агентской комиссии за трансфер Пруцева. Она составляет 2 млн евро («РБ Спорт»)

продолжает переговоры о трансфере полузащитника

Сопутствующие расходы по переходу 21-летнего игрока в московский клуб составляют 2 млн евро, сообщает «РБ Спорт».

Это сумма, которую рассчитывает получить сторона Пруцева. Красно-белые же надеются снизить подобные расходы.

Ранее стало известно, что отступные за хавбека составляют 75 млн рублей. Эту сумму должны получить «Крылья Советов».

В текущем сезоне РПЛ Пруцев провел за самарский клуб 17 матчей. Подробнее его статистика – здесь.