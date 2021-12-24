«Спартак» близок к трансферу хавбека «Крыльев» Пруцева

Полузащитник близок к переходу в .

Как сообщает «Чемпионат», клубы согласовывают детали трансфера.

В текущем сезоне РПЛ Пруцев провел 17 матчей за самарскую команду. С подробной статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Летом 2020 года Пруцев переходил из «Крыльев Советов» в «Сочи». Сумма трансфера оценивалась в 900 тысяч евро. В составе «Сочи» хавбек провел 20 матчей в РПЛ, но оказался не нужен клубу, и «Крылья» выкупили футболиста обратно.

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