«Зенит» заплатил меньше 2,14 млн евро за Сергеева

Стали известны финансовые детали перехода нападающего в из .

Сегодня петербургский клуб подтвердил трансфер 26-летнего форварда, с которым заключен контракт до 2025 года.

Ранее появилась информация, что в договоре игрока с «Крыльями» были прописаны отступные в размере 180 млн рублей (примерно 2,14 млн евро – Прим. Sports.ru).

По данным , «Зенит» заплатил за игрока меньше этой суммы.

«Сумма трансфера Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит» несколько меньше 2,14 млн евро, о которых писалось в СМИ», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Зачем «Зениту» Сергеев? Он слабее Азмуна и Дзюбы, но рывки в глубину будут удобны Малкому с Клаудиньо