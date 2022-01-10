«Зенит» заплатил меньше 2,14 млн евро за Сергеева

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Стали известны финансовые детали перехода нападающего Ивана Сергеева в «Зенит» из «Крыльев Советов».

Сегодня петербургский клуб подтвердил трансфер 26-летнего форварда, с которым заключен контракт до 2025 года.

Ранее появилась информация, что в договоре игрока с «Крыльями» были прописаны отступные в размере 180 млн рублей (примерно 2,14 млн евро – Прим. Sports.ru).

По данным ТАСС, «Зенит» заплатил за игрока меньше этой суммы.

«Сумма трансфера Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит» несколько меньше 2,14 млн евро, о которых писалось в СМИ», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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