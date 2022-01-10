Гендиректор «Зенита» о Сергееве: «Он не приходит никому на замену. В клубах ЛЧ по 2 игрока одного уровня на каждой позиции»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».
«В ведущих европейских клубах, играющих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, на каждой позиции есть как минимум два футболиста одинакового уровня.
С таким подходом мы формируем состав «Зенита» на ближайшую и среднесрочную перспективу. Сергеев не приходит никому на замену», – заявил Медведев.
Зачем «Зениту» Сергеев? Он слабее Азмуна и Дзюбы, но рывки в глубину будут удобны Малкому с Клаудиньо