Гендиректор «Зенита» о Сергееве: «Он не приходит никому на замену. В клубах ЛЧ по 2 игрока одного уровня на каждой позиции»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Александр Медведев Иван Сергеев Р-Спорт Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

«В ведущих европейских клубах, играющих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, на каждой позиции есть как минимум два футболиста одинакового уровня.

С таким подходом мы формируем состав «Зенита» на ближайшую и среднесрочную перспективу. Сергеев не приходит никому на замену», – заявил Медведев.

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