«Холанд перейдет в «Барсу», думаю. Он хочет в клуб, где будет лидером». Глава предвыборного штаба Лапорты о форварде

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Эрлинг Холанд Футбол

Луис Карраско, руководивший предвыборным штабом Жоана Лапорты, высказался о будущем форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Я думаю, что Эрлинг Холанд перейдет в «Барсу». Я знаю, что президент [Жоан Лапорта] обожает его.

Кроме того, мне известно, что Холанд нацелен на спортивный проект, в котором он будет лидером», – сказал Карраско в беседе с журналистом Жераром Ромеро.

В этом сезоне 21-летний форвард провел 17 матчей за «Дортмунд» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач. Его полную статистику можно найти здесь.

Лапорта уверен, что «Барса» купит Холанда. Жоан сказал об этом своему окружению

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