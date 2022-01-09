«Холанд перейдет в «Барсу», думаю. Он хочет в клуб, где будет лидером». Глава предвыборного штаба Лапорты о форварде

Луис Карраско, руководивший предвыборным штабом Жоана Лапорты, высказался о будущем форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Я думаю, что Эрлинг Холанд перейдет в «Барсу». Я знаю, что президент [Жоан Лапорта] обожает его.
Кроме того, мне известно, что Холанд нацелен на спортивный проект, в котором он будет лидером», – сказал Карраско в беседе с журналистом Жераром Ромеро.
В этом сезоне 21-летний форвард провел 17 матчей за «Дортмунд» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач. Его полную статистику можно найти здесь.
Лапорта уверен, что «Барса» купит Холанда. Жоан сказал об этом своему окружению