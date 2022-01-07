Холанд – главная цель «Ман Сити» на лето. Влахович и Исак – альтернативные варианты

будет бороться за форварда дортмундской следующим летом.

По данным The Athletic, 21-летний нападающий – главная цель манчестерского клуба. «Ман Сити» планирует провести встречи с представителями Холанда в ближайшие недели или месяцы.

«Реал» считают главным соперником «Ман Сити» в борьбе за Холанда. Многие источники убеждены, что «Барселона» не сможет конкурировать с этими клубами.

«Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» тоже проявляют интерес к норвежцу, но позиции «Ман Сити» куда более выигрышные.

Если «Ман Сити» не сможет подписать Холанда, то обратится к другим кандидатурам. В шорт-лист «горожан» входят форвард и нападающий «Фиорентины» Душан Влахович.

Не исключено, что «горожане» вернутся к варианту с форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейна, но это возможно лишь в том случае, если лондонский клуб согласится отпустить игрока по адекватной цене. Кроме того, «Ман Сити» примет во внимание возраст Кейна, которому в июле исполнится 29 лет.