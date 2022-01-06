Глушаков повлиял на переход Мамаева в «Химки». В клубе надеются, что Павел поможет в переговорах с Кокориным

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Полузащитник Денис Глушаков имел прямое отношение к переходу Павла Мамаева в «Химки», сообщает «РБ Спорт».

34-летний хавбек лично проводил разговор с Мамаевым и приглашал его в клуб.

Как отмечает источник, в «Химках» надеются на то, что Мамаев поможет им в переговорах с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

В этом сезоне РПЛ Глушаков провел 15 матчей за «Химки» и забил 7 голов. На счету Мамаева 6 игр за «Ростов». Кокорин поучаствовал в 4 матчах за «Фиорентину» в чемпионате Италии.

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