Ассистент Клоппа Пеп Лейндерс заразился ковидом. Матч с «Арсеналом» – завтра

Пеп Лейндерс, помощник главного тренера «Ливерпуля» , заразился коронавирусом.

Из-за болезни тренера была отменена пресс-конференция перед полуфинальным матчем Кубка английской лиги против «Арсенала», запланированным на завтра.

«Ливерпуль» отметил, что болезнь Лейндерса «еще сильнее повлияла на подготовку к матчу», а также напомнил о своей просьбе перенести игру с «Арсеналом». Пока что запрос «красных» остается без ответа.

В начале года коронавирусом также заразился и сам Клопп.

Пеп, а не Клопп рулил «Ливерпулем» против «Челси» – Пеп Лейндерс. Он помог Юргену лучше понять футбол – и скоро может сам стать главным