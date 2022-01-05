«Краснодар» рассматривает экс-тренера «Пахтакора» Арвеладзе на замену уволенному Гончаренко

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«Краснодар» ищет нового тренера после увольнения Виктора Гончаренко.

Одним из кандидатов на пост главного тренера «быков» является Шота Арвеладзе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы грузинского специалиста был «Пахтакор», с которым он дважды стал чемпионом Узбекистана и два раза выиграл Кубок страны.

Также 48-летний тренер работал в турецких «Кайcериспоре», «Касымпаше» и «Трабзонспоре», а также в израильском «Маккаби».

Ранее сообщалось о том, что «Краснодар» может возглавить экс-тренер «Локомотива» Марко Николича.

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