«Краснодар» рассматривает экс-тренера «Пахтакора» Арвеладзе на замену уволенному Гончаренко

«Краснодар» ищет нового тренера после увольнения Виктора Гончаренко.
Одним из кандидатов на пост главного тренера «быков» является Шота Арвеладзе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Последним местом работы грузинского специалиста был «Пахтакор», с которым он дважды стал чемпионом Узбекистана и два раза выиграл Кубок страны.
Также 48-летний тренер работал в турецких «Кайcериспоре», «Касымпаше» и «Трабзонспоре», а также в израильском «Маккаби».
Ранее сообщалось о том, что «Краснодар» может возглавить экс-тренер «Локомотива» Марко Николича.