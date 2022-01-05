Ули Хенесс: «Отказ от вакцинации – это безрассудно, нужно систематически изолировать этих людей»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о вакцинации от коронавируса.

Хенесс недавно отказался от участия в карточной игре, когда узнал, что один из участников не привился.

– Я могу стать весьма воинственным, если кто-то не сделает себе прививку.

Думаю, нужно систематически изолировать этих людей, потому что отказываться от вакцинации – это довольно безрассудно.

– Вы говорили с Киммихом? Он сомневался.



– Было сложно, потому что на него оказывалось определенное влияние, – сказал 70-летний немец в интервью Die Zeit.

Также Ули выразил недовольство политикой прежнего Федерального правительства Германии в вопросах пандемии и медленным темпом вакцинации, а также заявил, что мог бы поучаствовать в закупках масок и вакцин.

«Закупка масок и вакцин для нашей страны – то, что могло бы стать для меня серьезным вызовом. Я бы просто вылетел в Китай ближайшим рейсом и немедленно провел бы переговоры со всеми компаниями», – сказал Хенесс.

Ули Хенесс: «Я против обязательной вакцинации, но права тех, кто не привился, должны быть ограничены»