Хенесс о Рибери и «Реале»: «Моя жена приготовила халяль для его жены и та после ужина сказала: «Мы остаемся в Мюнхене»

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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, как благодаря его жене мюнхенцам удалось предотвратить трансфер полузащитника Франка Рибери в «Реал».

– Что делает вас счастливым на пенсии?

– У меня отличная семья – без нее ничего бы в футболе не было возможно. Как менеджер я часто приглашал людей домой на ужин, и Сьюзи что-то придумывала.

Например, когда история Франка Рибери в «Баварии», казалось, подошла к концу в 2010 году, потому что его агенты уже практически продали его в «Реал», мы пригласили Франка и его жену Вахибу на ужин к нам.

Сьюзи приготовила халяль (правильно приготовленная и дозволенная мусульманам пища – прим. Sports.ru) специально для Вахибы. Это был чудесный вечер. И около полуночи Вахиба сказала: «Франк, мы остаемся в Мюнхене!» – вспомнил Хенесс.

Рибери в 2006 году принял ислам. Вахиба – алжирка, мусульманка. У пары четверо детей.

Рибери – король «Баварии», но 10 лет назад Зидан чуть не утащил его в «Реал»

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