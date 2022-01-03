Ули Хенесс: «Я против обязательной вакцинации, но права тех, кто не привился, должны быть ограничены»

Почетный президент «Баварии» рассказал, как относится к вакцинации от коронавируса.

– Вы за обязательную вакцинацию?

– Я совершенно точно поддерживаю вакцинацию, но я не за обязательную вакцинацию. Какое-то время я поддерживал обязательную вакцинацию, но потом задумался: что делать с человеком, который категорически не хочет вакцинироваться?

Считаю обязательную вакцинацию без всяких «но» и «если» слишком серьезной проблемой, которая может привести к расколу общества. Но нынешнее положение дел в то же время означает, что права тех, кто не был вакцинирован, должны быть ограничены.

– Что думаете об опасениях ? Он сперва долго сомневался, надо ли вакцинироваться, а потом заболел, выбыл на длительный срок и многое переосмыслил.

– Йозуа – фантастический пример того, как можно поменять свое мнение. Я разговаривал с ним время от времени, не оказывая давления, и отдаю ему должное за то, что он сказал: «Я неправильно оценил ситуацию».

Я бы хотел, чтобы так поступило как можно больше людей. Это хорошо, что он решил сделать прививку. Это может стать толчком для многих, кто думает иначе.

– Как вы думаете, теперь к нему будут иначе относиться из-за этой истории с вакцинацией, возможно, даже внутри команды?

– Команда и без него справлялась хорошо, так что ему не стоит винить себя за это. Он вернется в команду, которая достигла своих целей в первой половине сезона, за исключением Кубка Германии – но там он еще играл.

Его обязательно хорошо примут в команде, потому что он не просто прекрасный игрок, но еще все действительно ценят его как личность. Кроме того, он переосмыслил эту тему, – сказал Хенесс.

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