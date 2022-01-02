«Реал» не подпишет Рюдигера. Клуб считает, что агент использует «Мадрид», чтобы выбить 20 млн евро бонуса для игрока

«Реал», вероятно, откажется от подписания контракта с центральным защитником Антонио Рюдигером, который летом может стать свободным агентом.

По данным ABC, мадридский клуб не намерен подписывать такого игрока, как Рюдигер. В «Реале» считают Давида Алабу и Эдера Милитао лидерами обороны. Если и подпишет центрального защитника, то это будет молодой игрок.

В «Реале» чувствуют, что агент Рюдигера использует клуб для получения крупного контракта и подписного бонуса в размере 20 млн евро. Немец считает, что сейчас правильный момент для ухода из , но в «Реал» он не перейдет.

Подписать Рюдигера хотят и , а мадридский клуб не думает о Рюдигере, так как планирует продлить контракт Милитао с зарплатой 8,5 млн евро в год.

В этом сезоне защитник сборной Германии провел 25 матчей за «Челси» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.