«Реал» – приоритет для Рюдигера. Немец хочет 12-15 млн фунтов в год, «Челси» дает 8,5 млн

Защитник может перейти в «Реал».

Если 28-летний немец покинет лондонский клуб, то будет его приоритетным вариантом, переговоры с «бланкос» уже идут, утверждает журналист Bild Кристиан Фальк.

Это неправда, что Рюдигер, срок контракта которого с «Челси» истекает летом, хочет зарплату 400 тысяч фунтов в неделю. Но он хочет больше, чем предлагают ему «синие», – 8,5 млн в год. Он хотел бы зарабатывать 12-15 млн.

Также не подтвердились данные о том, что не готова платить Антонио требуемую зарплату и отказалась от переговоров. Стороны все еще контактируют, но мюнхенцы хотят сперва провести переговоры со своим защитником .

Ранее сообщалось, что Рюдигер интересен «МЮ» и «ПСЖ».

Подробная статистика выступлений Рюдигера доступна здесь.