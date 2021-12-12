«Реал» – приоритет для Рюдигера. Немец хочет 12-15 млн фунтов в год, «Челси» дает 8,5 млн

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может перейти в «Реал».
Если 28-летний немец покинет лондонский клуб, то «Мадрид» будет его приоритетным вариантом, переговоры с «бланкос» уже идут, утверждает журналист Bild Кристиан Фальк.
Это неправда, что Рюдигер, срок контракта которого с «Челси» истекает летом, хочет зарплату 400 тысяч фунтов в неделю. Но он хочет больше, чем предлагают ему «синие», – 8,5 млн в год. Он хотел бы зарабатывать 12-15 млн.
Также не подтвердились данные о том, что «Бавария» не готова платить Антонио требуемую зарплату и отказалась от переговоров. Стороны все еще контактируют, но мюнхенцы хотят сперва провести переговоры со своим защитником Никласом Зюле.
Ранее сообщалось, что Рюдигер интересен «МЮ» и «ПСЖ».
Подробная статистика выступлений Рюдигера доступна здесь.