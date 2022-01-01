«Спартак» – самый популярный клуб РПЛ в соцсетях в 2021 году. Публикации собрали 108 млн взаимодействий, у «Зенита» – 52,6 млн

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«Спартак» стал самым популярным клуб России в социальных сетях в 2021 году.

Согласно данным Blinkfire Analytics, за прошедший год публикации красно-белых собрали 108 миллионов взаимодействий: это в два раза больше, чем у ближайшего преследователя – «Зенита» (52,6 млн).

Третье место – у ЦСКА (19,1 млн), четвертое – у «Локомотива» (16,1 млн), пятое – у «Рубина» (5,7 млн).

«Спартак» также занимает первое место в РПЛ по приросту аудитории (2,4 миллиона новых подписчиков в 2021 году), по просмотрам видео во всех соцсетях (680 миллионов) и по средней вовлеченности подписчиков.

Отмечается, что в статистике учитывались лайки, комментарии, репосты в Instagram, Facebook, Twitter, «ВКонтакте», YouTube и Tik Tok.

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