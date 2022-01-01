«Спартак» – самый популярный клуб мира в TikTok в декабре 2021-го, «Зенит» – в топ-3

Аккаунт в TikTok стал самым популярным среди всех футбольных клубов мира за прошедший месяц.

«Видео красно-белых собрали почти 200 миллионов просмотров и больше 25 миллионов взаимодействий (лайков, комментариев, репостов). По обоим показателям мы заняли первое место.

Подобное достижение стало первым для российских клубов в истории. Всего же за 2021 год в TikTok «Спартак» стал четвертым по популярности клубом планеты, уступив лишь «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Барселоне».

Наши видео собрали больше 500 миллионов просмотров и 70 миллионов взаимодействий. Кроме того, «Спартак» 11 раз из 12 возможных попадал в мировой топ-10, 7 из которых – в топ-5», – отмечается на официальном сайте московской команды.

«Спартак» возглавил декабрьский топ по взаимодействиям, набрав 25,5 млн. В топ-5 также вошли «Манчестер Юнайтед» (21,6 млн), (19,6 млн), «ПСЖ» (14,7 млн), «Аякс» (7 млн).