«Важно, чтобы был темнокожий тренер, который даст понять, как важен Кубок Африки». Райт о Виейра и турнире

Бывший нападающий сборной Англии Иан Райт выступил против критики, направленной в сторону Кубка Африки.

«Многие из лучших игроков, выступающих сейчас в Европе, – африканцы. Если мы любим их на клубном уровне, то почему не можем любить их на уровне сборных так же, как их коллег по всему земному шару? Почему этот турнир постоянно оказывается под таким обстрелом?

Я должен поблагодарить таких игроков, как , которые выступают против негативной реакции в медиа, и Патрика Виейра – за то, что он выступил и высказался на эту тему. Вот почему важно, чтобы был темнокожий тренер, который в состоянии дать людям понять, где его корни, и как важен этот турнир для африканцев.

Хочу пожелать Камеруну, хозяину этого турнира, всяческих успехов и всего наилучшего игрокам и болельщикам», – сказал британец.

Ранее нападающий Себастьян Аллер заявил, что рассуждать о пропуске игроками турнира в интересах клубов – это неуважение к Кубку Африки. По словам форварда, выступать за сборную Кот-д′Ивуара – высочайшая честь для него.

Главный тренер высказывался о Кубке Африки так: «Я уважаю эту страсть, понимаю, что для футболистов важно поехать и представлять свою страну. Поэтому не буду мешать ни одному игроку выступить на Кубке Африки. Верю, что этот турнир заслуживает больше уважения. Он столь же важен, как чемпионат Европы».