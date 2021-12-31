Иан Райт: «Есть ли турнир, который не уважают сильнее, чем Кубок Африки? То, как медиа пишут о нем, пропитано расизмом»

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Бывший нападающий сборной Англии Иан Райт высказался о предстоящем Кубке Африки.

«Существует ли турнир, к которому относятся с большим неуважением, чем к Кубку Африки?

Нет большей чести, чем выступать за свою страну. То, как медиа пишут об этом турнире, насквозь пропитано расизмом. Евро прошел в 10 странах в разгар пандемии, в этом нет проблем. Но Камерун, единственная страна, принимающая турнир, – это проблема.

У некоторых игроков спрашивают, поедут ли они на турнир, если их вызовут. Представьте, если такое произойдет с игроком сборной Англии. Можете вообразить, каким будет скандал?» – сказал Райт в эфире своего инстаграма.

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