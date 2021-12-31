Роналду догнал Бензема по голам в 2021 году – 47. Больше лишь у Левандовского (69), Мбаппе и Холанда (по 49), у Месси – 43 мяча

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым голом во вчерашнем матче 20-го тура АПЛ против «Бернли» (3:1).

Для португальца это 47-й гол в 2021 году. По количеству забитых мячей 36-летний форвард догнал нападающего «Реала» Карима Бензема.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски – лидер по этому показателю, у него 69 мячей. Второе место делят форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, забившие по 49 голов.

По 43 гола в 2021-м забили Лионель Месси, перешедший летом из «Барселоны» в «ПСЖ», и Харри Кейн из «Тоттенхэма». 41 мяч на счету нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

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