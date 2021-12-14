Левандовски забил 69 голов в 2021 году, Мбаппе и Холанд – 49, Роналду – 46, Бензема – 45, Месси – 43

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил мяч в ворота «Вольфсбурга» (4:0) в матче чемпионата Германии.
Таким образом, на счету поляка стало 69 забитых голов в 2021 году.
Левандовски – лидер по этому показателю. Второе место делят форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, забившие по 49 мячей.
Далее следуют форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (46) и нападающий «Реала» Карим Бензема (45).
В активе форварда «ПСЖ» Лионеля Месси 43 мяча в этом году.
41 гол в 2021 году забил Харри Кейн из «Тоттенхэма», 40 – Душан Влахович из «Фиорентины».