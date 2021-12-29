Томас Тухель: «Календарь – не проблема. Но почему только в АПЛ 3 замены в условиях коронавируса?»

Главный тренер заявил, что не понимает, почему в командам не разрешают проводить по пять замен за игру, в отличие от других европейских лиг.

«Я абсолютно этого не понимаю, ноль процентов понимания. Почему только наша лига играет всю зиму и только у нас всего три замены в тяжелейших условиях при коронавирусе?

Это лишено всякого смысла. Текущая ситуация действительно беспокоит. Календарь – не проблема. Нам нравится такой график. Пять замен ввели в АПЛ, когда пандемия только началась. Сейчас она продолжается, и у меня ощущение, что кто-то не согласен с этим или не хочет задуматься над этим.

Для меня это единственный логичный вывод, потому что ситуация с коронавирусом сказывается на всех, поэтому нужно как можно больше способов защитить игроков и разделить между ними игровое время. Это мое мнение, и я от него не откажусь», – сказал Тухель.