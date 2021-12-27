Клопп призвал вернуть 5 замен в АПЛ: «Ситуация уже на пределе. Перестаньте говорить, что у «Сити» запасные лучше, чем у «Бернли»

Главный тренер считает, что в нужно вернуть 5 замен.

«Нужно оставить конкуренцию в стороне и перестать говорить, что у запасные лучше, чем у . Да, возможно, это так. Но проблема в том, что в Англии для топ-игроков ситуация уже на пределе.

Чтобы внести изменения, нужны голоса от 14 клубов. И это неправильно. Например, я не уверен в том, сколько игроков «Бернли» выступают в сборных. Когда наши футболисты проводят три лишних матча, у них нет игр.

Мы говорим о проблеме, с которой сталкиваются некоторые клубы и игроки, но все решается за счет других команд. Из-за конкуренции они говорят «нет». Это настоящая проблема, потому что это [введение 5 замен] правильное решение, особенно сейчас.

Игроки возвращаются после коронавируса или травм. Из-за количества матчей им приходится выходить на поле незамедлительно. Потом они снова выбывают, потому что ты не можешь заменить их на 60-й минуте, ведь тебе нужно вносить другие изменения.

Эта чудесная игра так чудесна, потому что обычно игроки на поле в хорошей форме, они хорошо подготовлены, они восстановились и идут в борьбу. За это мы и любим футбол.

Лучшая, самая интенсивная лига мира – единственная с тремя заменами. Это неправильно. Мы должны это поменять. Но я не вижу шансов на это, если честно», – сказал Клопп.

АПЛ отказалась от пяти замен: маленькие клубы считали, что это помогает топам