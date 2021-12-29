Роналду о призе лучшему бомбардиру всех времен от Globe Soccer Awards: «Еще одна мечта. Горд, что меня признают год за годом на таком престижном мероприятии»

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Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал присуждение ему награды лучшему бомбардиру всех времен на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае.

«Всегда красивый и чудесный Дубай с удивительной архитектурой и добрыми людьми. Горд тем, что меня признают год за годом на таком элегантном и престижном мероприятии, имеющем всемирное значение.

Гала-концерт Dubai Globe Soccer Gala уже стал одним из важнейших спортивных событий в мире. Получить такую значимую награду лучшему бомбардиру всех времени – еще одна мечта. Спасибо, Дубай! Надеюсь скоро увидеть тебя!» – написал Роналду в инстаграме.

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